Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
462.916
-4.46%
BTXN Coin
13.97
-14.97%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Vladimir Putin'den Finlandiya'ya NATO uyarısı

    Putin, İskandinav ülkesinin askeri ittifaka katılımının hata olacağını belirtti.
    • 14.05.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Putin'den Finlandiya'ya NATO uyarısı

    Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı çıkıyor.

    Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinistö’yle görüşme gerçekleştirdi.

    Rusya ile Finlandiya arasında kritik görüşme

    Putin, görüşmede Niinistö’ye, Finlandiya'nın NATO’ya üyeliğinin "hata" olacağını söyledi.

    Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Niinistö arasında yapılan telefon görüşmesi, Finlandiya tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti.

    Putin uyardı: Hata olur

    Finlandiya yönetiminin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma niyetine ilişkin fikir teatisinin yapıldığı görüşmede Putin, "Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını" vurguladı.

    "İlişkileri olumsuz etkileyebilir"

    Putin, "Ülkenin dış politikasındaki böyle bir değişiklik, uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık, iş birliği ruhuyla inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebilir." dedi.

    Görüşmede, her iki liderin Ukrayna’daki durumu ve müzakereler meselesini ele aldığı ifade edildi.

    Vladimir Putin den Finlandiya ya NATO uyarısı #1


    İlginizi Çekebilir

    Arnavutköy'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası
    İç Haber

    Arnavutköy'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası

    Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürme çalışmaları aralıksız sürüyor
    Ekonomi

    Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürme çalışmaları aralıksız sürüyor

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir