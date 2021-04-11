Vladimir Zelenskiy: Güzel anlaşmalar için Erdoğan'a teşekkür ederim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesaj ile dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben teşekkür etti.

Dün Türkiye’ye heyeti ile gelerek resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınladı.

Hoş karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştı.

Zelenskiy, video mesajında Cumhurbaşakanı Erdoğan’a hem misafirperverliği hem yapılan anlaşmalar için teşekkür ettiğini ifade etti.

"GÜZEL ANLAŞMALAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ukrayan Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’a misafirperverliği ve güzel anlaşmalar için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dün yapılan görüşmelerde Kırım’ın ilhakı, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında yükselen tansiyonun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve askeri alandaki ortaklıklar ele alınmış, Kırım Tatarlarının durumlarının iyileştirilmesine kadar birçok nokta görüşülmüştü.

Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurguladığı görüşmede, birçok kritik anlaşmaya da imza atılmıştı.