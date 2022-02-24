Vladimir Zelenskiy: Ordumuz ağır bir saldırıyla karşı karşıya

Ukrayna Devlet Başkanı, ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalındığını vurgulayarak "Askerlik deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan krizin sürdüğü dakikalarda kameraların karşısına geçti.

Vladimir Zelenskiy, halka direniş çağrısında bulundu.

"ASKERLİK DENEYİMİ OLANLAR ORDUYA KATILABİLİR"

Ukrayna ordusunun ağır bir saldırıya maruz kaldığını belirten Zelenskiy, "Askerlik deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir. Herkesin gelip, İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istiyoruz. Ukraynalıları orduya katılmaya çağırıyorum. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE KAN DÖKÜLECEK"

Rusya ile diplomatik ilişkileri keseceklerini söyleyen Zelenskiy, "Ülkemizi savunmak için gerekirse kan dökülecek." dedi.

"RUSLAR BU SAVAŞA KARŞI SOKAĞA ÇIKMALI"

Rusya halkı ile Rusya'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlara da seslenen Zelenskiy, "Rusya halkı bir seçim yapmalı. Ruslar dışarı çıkıp bu savaşa karşı sesini yükseltebilir. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Hepimizin bu konuda konuşması gerekiyor." diye konuştu.