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    Vladimir Zelenskiy: Sınırımızda 100 bin Rus askeri var

    Ukraynalı lider, Moskova ile son günlerde yaşananları dile getirdi.
    • REUTERS
    • 14.11.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 08:57
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    Vladimir Zelenskiy: Sınırımızda 100 bin Rus askeri var

    Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik tırmanarak devam ediyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova ile ortaya çıkan gerilime ilişkin konuştu.

    UKRAYNA'DAN RUS ASKERİ AÇIKLAMASI

    Zelenskiy, ülkesinin sınırlarının yakınında yaklaşık 100 bin Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

    "100 BİN ASKER SINIRIMIZDA"

    Ukraynalı lider, "Tüm dünyanın kimin gerçekten barış istediğini ve kimin sınırımızda yaklaşık 100 bin askeri yoğunlaştırdığını şimdi açıkça görebildiğini umuyorum." ifadesini kullandı.

    Vladimir Zelenskiy: Sınırımızda 100 bin Rus askeri var #1

    SALDIRI ENDİŞESİ

    Ukrayna sınırına yakın Rus birlikleri, Kiev'de olası bir saldırı endişesini beraberinde getirdi.

    Moskova, bu tür söylemlerin "kışkırtıcı" olduğunu belirterek, NATO ittifakının bölgede artan faaliyetine işaret etti.

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