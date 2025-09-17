Vladimir Zelensky: A planımız savaşı bitirmek, B planımız ise 120 milyar dolar

Ukrayna, bir kez daha batıdan kesenin ağzını açmasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile Kiev’de bir araya geldi.

Zelensky'nin burada yaptığı açıklamalar bir kez daha yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

"SAVAŞMAK İÇİN 120 MİLYAR DOLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Görüşmede Ukrayna ile Avrupa kurumları arasındaki temel etkileşim alanlarını ele alındığını belirten Zelensky şunları kaydetti:

Bir yıllık savaşın maliyeti 120 milyar dolar. Bunun 60 milyar doları Ukrayna bütçesinden karşılanacak. Gelecek yıl için de 60 milyar dolara ihtiyaç duyuyoruz.



A planımız savaşı bitirmek, B planımız ise 120 milyar dolar.

"RUSYA, AVRUPA'YI HER ZAMAN KÜÇÜMSEDİ"

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Zelensky, Avrupa ile Ukrayna arasındaki dayanışmaya vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'yı savunmak, Avrupa'yı savunmak demektir. Ukrayna'ya yardım etmek, Avrupa'ya yardım etmek demektir. Rusya, birleşik bir Avrupa'ya her zaman küçümseyerek baktı. Avrupa'nın güçlü olabileceğine asla inanmadı. Avrupa ekibi ve liderleriyle birlikte, onların yanıldığını kanıtladık.

TRUMP, ZELENSK'YE BİR KEZ DAHA ÇAĞRI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump dün Vladimir Zelensky'i, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmaya çağırdı.

ABD Başkanı, İngiltere'ye gitmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında gelecekteki barış görüşmelerinin hem Moskova hem de Kiev'de olması gerektiğini belirtti.