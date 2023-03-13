Vladimir Zelensky: Bahmut’ta bir hafta içinde 1100 Rus askeri öldü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, çatışmaların sürdüğü Bahmut kentinde 6 Mart’tan bu yana düzinelerce Rus ekipmanının ve 10’dan fazla da Rus mühimmat deposunun imha edildiğini ve 1100 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ukrayna-Rusya savaşında 2'nci yıla girildi.

Savaş kış aylarında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerde yoğunlaştı.

Bahar döneminde savaşın kızışması beklenirken bu gölgede de ciddi çatışmalar yaşanıyor.

Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, akşam saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi.

"6 Mart'tan bu yana 1100 Rus askeri öldürüldü"

Zelensky, çatışmaların sürdüğü Bahmut kentinde 6 Mart’tan bu yana 1100 Rus askerinin öldüğünü, 1500’ünün de yaralandığını duyurdu. Zelensky ayrıca, düzinelerce Rus ekipmanının imha edildiğini ve 10’dan fazla da Rus mühimmat deposunun yok edildiğini belirtti.

Zelensky, ayrıca ülkedeki elektrik kesintilerinin durumuna dair de bilgi vererek dün itibariyle elektrik arzının teknik kabiliyetlerinin eski haline getirildiğini belirtti, “Harkiv’de elektrik var. Jitomir bölgesinde elektrik var. Enerji arzında sorun yaşayan tüm şehirler ve topluluklara yeniden elektrik verildi. Bunun için çalışan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Perşembe günkü Rus terör saldırısının sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yer alan tüm onarım ekiplerine, yerel ve merkezi makamlara bu hafta için enerji mühendislerimize şükranlarımı sunmak istiyorum.” dedi.

Elektrik tasarrufu adımı

Öte yandan Ukrayna’da eski lambaların yeni LED lambalarla değiştirilme programının da aktif olarak uygulandığını vurgulayan Zelensky, “Ukraynalılar toplamda halihazırda 12 milyon LED lamba teslim aldı. Enerji tasarrufundan bahsetmişken, bu hacim 600 megavata kadar enerji tasarrufu yapmamızı sağlıyor. Bu, kabaca en güçlü nükleer santral ünitesinin üretiminin yarısından fazlasına eş değerdir. Lütfen bu lamba değişim programından yararlanın.” şeklinde konuştu.