Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron'la savunma iş birliğini görüştü Zelensky, Fransız mevkidaşıyla 1 saat boyunca çeşitli konuları ele aldı. Ukrayna lideri, cephedeki durum hakkında da Macron'u bilgilendirdi.

AA

Fransa ile Ukrayna arasında devlet başkanları düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Macron'la 1 saatlik savunma görüşmesi

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macron ile görüşmenin 1 saat sürdüğünü söyledi.

Ukrayna lideri, görüşmede, Fransa ile savunma alanında iş birliğini ele aldıklarını belirtti.

'Barış formülü' masada

Macron’a cephedeki durum hakkında bilgi verdiğini aktaran Zelensky, Ukrayna’nın “barış formülünün” uygulanmasına yönelik tavrının da ele alındığını ifade etti.

Zelensky, uluslararası önlemler bağlamında eylemleri koordine ettiklerini kaydetti.

Macron: Uçak sevkiyatı seçenek dışı değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekli şartların sağlanması halinde Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesinin seçenek dışı olmadığını belirtmişti.

Kiev'e uçak sevkiyatıyla ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçecek dışı değil" diyen Macron, tansiyonu yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etmişti.