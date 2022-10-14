Vladimir Zelensky: Macron, 'WhatsApp'tan ara' diyor

Fransız lider ile olan iletişimini anlatan Zelensky, protokole göre değil, hızlı konuştuklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın saldırılarının ardından Avrupa ülkeleriyle ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

Zelensky, Alman ZDF televizyonuna verdiği demeçte, birçok dünya lideriyle "insani düzeyde iyi ilişkilere sahip olduğunu" söyledi.

Bu durumla ilgili örnek veren Zelensky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a işaret etti.

Macron ile diyaloğu: Beni WhatsApp'tan ara diyor

Zelensky, "Macron, her zaman bana 'Beni WhatsApp'tan ara' diyor." ifadesini kullandı.

Diğer liderlerle diyaloğundan da bahseden Zelensky, "(İngiltere eski Başbakanı) Boris Johnson, (Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej) Duda, Letonya ve Litvanya ile gerçekten yakın ilişkilerim var." diye konuştu.

"Protokole göre değil, hızlı konuşuyoruz"

Zelensky, söz konusu siyasi isimlerle "protokole göre değil, hızlı konuştuklarını" anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinin Kiev yönetimine desteğini yinelemişti.

Ukrayna için özel fon

Macron, "Ukrayna'nın savaş çabalarını ve Rus saldırılarına karşı direnişi desteklemek için gerektiğinde en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri doğrudan sanayicilerimizden satın almasını sağlayacak özel fon oluşturma kararı aldık." demişti.

AA'da yer alan bilgiye göre, Macron, bu fona ilk aşamada 100 milyon euro aktarılacağını söylemişti.