Vladimir Zelensky Polonya'da Andrzej Duda ile görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Polonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Polonya'da.

Eşi Olena Zelenska ile Varşova'ya gelen Zelensky sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Ortak toplantılar yapmayı dört gözle bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Zelensky yaptığı paylaşımda, “Zelenski ile birlikte Polonya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ukrayna'nın gerçek fikirdaşları olan Sayın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve First Lady Agata Kornhauser-Duda ile tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Ukrayna-Polonya projelerimiz ve girişimlerimiz konusunda ortak toplantılar yapmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.