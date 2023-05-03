Vladimir Zelensky: Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın Kremlin Sarayı’na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna’nın olduğu yönündeki iddialarını reddederek, “Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Bunun için yeterli silahımız yok" dedi.

İHA

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Nordik-Ukrayna Zirvesi düzenlendi.

Zirvenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ortak basın toplantısı düzenledi.

"Putin'e saldırmıyoruz, bunun için yeterli silahımız yok"

Zelensky yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kremlin Sarayı’na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna’nın olduğu yönündeki iddialarını reddederek, şu ifadeleri kullandı:

Putin'e saldırmadık. Topraklarımızda savaşıyoruz, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Bunun için yeterli silahımız yok.

Moskova'nın neden Ukrayna’yı saldırıdan sorumlu tuttuğuna dair gelen soruya cevap veren Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da zafer kazanamadığını, Putin’in artık halkı motive edemediğini ve ordusunu bir hiç uğruna ölüme gönderemediği cevabını verdi.

Rusya, Ukrayna'yı suçlamıştı

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejimi gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu” ifadeleri kullanılmış, saldırının gece saatlerinde 2 İHA ile düzenlendiği ve İHA’ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, saldırı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirilmişti.