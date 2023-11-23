Vladimir Zelensky: Rusya saldırılardan vazgeçecek, zafere yaklaşacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile devam eden savaşı değerlendirdi.
Zelensky, yaklaşan kış mevsiminde Rus ordusunun yeni bir saldırı dalgasına hazırlanıyor olabileceğini söylemişti.
Savunmada boşluklar bırakmamaları gerektiğini belirten Zelensky, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın güvenliğine yapılan en stratejik yatırımlar olduğunu belirtti
Rus ordusunun geri adım atmak zorunda kaldığını savunan Zelensky, bu şekilde zafere yaklaşacaklarını anlattı.
"Rusya için kapanacağı dönem olmalı"
Zelensky, "2024 yılı, Ukrayna hava sahasının Rusya için kapanacağı dönem olmalı. Ukrayna'ya teslim edilen her bir savunma sistemi hayat kurtarıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Güçlü hava savunma sistemi vurgusu
Hava kalkanı sayesinde Ukrayna'ya daha fazla mültecinin döneceğini ve böylece ekonomik gelişmenin hız kazanacağını vurgulayan Zelensky, şunları kaydetti:
Ekonomimiz daha fazla kazanç sağlarsa yurt dışından desteğe de o denli ihtiyacımız kalmayacak.
Güçlü hava savunma sistemleri hem de Karadeniz üzerinden ihracata yansıyacak. Saldırıların sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik harcamalara da gerek kalmayacak.
"Zafere yaklaşacağız"
Zelensky, 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna topraklarının yarısından fazlasının geri alındığını hatırlatarak şöyle dedi:
Rusya filosu, 2023 yılında Karadeniz'in önemli kısmından çekilmek zorunda kaldı.
Rusya artık füze ve İHA saldırıları düzenlemekten vazgeçecek. Böylece zafere yaklaşmış olacağız.
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