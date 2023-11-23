Vladimir Zelensky: Rusya saldırılardan vazgeçecek, zafere yaklaşacağız Zelensky, hava savunmalarını güçlendirmeleri gerektiğini söyledi. Ukrayna lideri, "Teslim edilen her bir savunma sistemi hayat kurtarıyor. Rusya, saldırılar düzenlemekten vazgeçecek" dedi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile devam eden savaşı değerlendirdi.

Zelensky, yaklaşan kış mevsiminde Rus ordusunun yeni bir saldırı dalgasına hazırlanıyor olabileceğini söylemişti.

Savunmada boşluklar bırakmamaları gerektiğini belirten Zelensky, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın güvenliğine yapılan en stratejik yatırımlar olduğunu belirtti

Rus ordusunun geri adım atmak zorunda kaldığını savunan Zelensky, bu şekilde zafere yaklaşacaklarını anlattı.

"Rusya için kapanacağı dönem olmalı"

Zelensky, "2024 yılı, Ukrayna hava sahasının Rusya için kapanacağı dönem olmalı. Ukrayna'ya teslim edilen her bir savunma sistemi hayat kurtarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü hava savunma sistemi vurgusu

Hava kalkanı sayesinde Ukrayna'ya daha fazla mültecinin döneceğini ve böylece ekonomik gelişmenin hız kazanacağını vurgulayan Zelensky, şunları kaydetti:

Ekonomimiz daha fazla kazanç sağlarsa yurt dışından desteğe de o denli ihtiyacımız kalmayacak.



Güçlü hava savunma sistemleri hem de Karadeniz üzerinden ihracata yansıyacak. Saldırıların sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik harcamalara da gerek kalmayacak.

"Zafere yaklaşacağız"

Zelensky, 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna topraklarının yarısından fazlasının geri alındığını hatırlatarak şöyle dedi: