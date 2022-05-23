Vladimir Zelensky, Rusya'dan ayrılan şirketlere seslendi: Ukrayna'ya gelin

Ukrayna lideri Zelensky, Rusya'da faaliyetlerini durduran şirketlerin, çalışmalarını ülkesinde sürdürebileceğini söyledi.

Rusya'dan ayrılan küresel şirketler, Kiev yönetiminin radarına girdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'da faaliyetlerine devam etmeme kararı alan şirketleri ülkesine davet etti.

"Ukrayna pazarına girebilirler"

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Zelensky, "Rusya'dan ayrılan herhangi bir şirket, Ukrayna pazarına girebilir, şirketler özgürlüğü tam olarak destekleyerek bundan fayda sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Zelensky, moderatörlüğünü WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab'ın yaptığı oturumda, Rusya'ya karşı yaptırımların yetersiz olduğunu vurguladı.

Ülkenin yeniden inşası için yatırımcılara seslendi

Rusya ile ticaret yapılmaması çağrısında bulunan Zelensky, Rus petrolü, bankaları ve bilişim sektörüne karşı "azami yaptırımlar" uygulanmasını istedi.

Zelensky, Davos'taki yatırımcıları ve küresel liderleri ülkesinin yeniden inşasına davet ederek, ülkesindeki tüm şehirlerin ve endüstrilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Yarım trilyon dolarlık zararımız var"

Ülkesinin yeniden inşası için muazzam bir çabaya ihtiyaç olduğunu belirten Zelensky, "Yarım trilyon dolarlık zararımız var." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı beklenenden uzun savaştığına dikkati çeken Zelensky, geçen sonbaharda Rusya'ya sert yaptırımlar uygulansaydı bölgede durumun bugünkü gibi olmayacağını kaydetti.

AA'nın haberine göre, Zelensky, 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasına atıfta bulunarak, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında uluslararası toplum birlik içinde hareket etseydi, Rusya'nın “şubat işgalini” başlatamayacağını sözlerine ekledi.

Davos Zirvesi

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen forum, koronavirüs salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan ve 26 Mayıs'ta sona erecek foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılıyor.