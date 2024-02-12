Vladimir Zelensky, Ukrayna'da seferberlik süresini 90 gün uzattı Zelensky'nin imzaladığı kararla sıkıyönetim ve genel seferberlik 13 Mayıs'a kadar uzatıldı.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkede sıkıyönetim ve genel seferberliği uzatma kararını onayladı.

Zelensky, ilk kez 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" başlatmasıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan etmişti.

90 günlük uzatma kararı

Karar doğrultusunda, söz konusu süre, 13 Mayıs'a kadar 90 gün daha uzatıldı. Daha önce tedbirler birkaç kez uzatıldı.

Zelensky ayrıca, gerekli olduğunu söylediği dört yeni komutanın atandığını duyurdu.

Ukrayna'da yeni atamalar

Kararnameye göre Zelensky, Oleksandr Sırskiy'in görevi bırakmasının ardından Kara Kuvvetleri'nin yeni komutanlığına Oleksandr Pavliuk'u atadı.

Geçen hafta Valeriy Zalujnıy'ın görevden alınmasının ardından Sırskiy, yeni başkomutan olarak atanmıştı.

Ayrı kararnamelerle ayrıca Ukrayna Birleşik Kuvvetleri'nin, Hava Saldırı Kuvvetleri'nin ve Bölgesel Savunma Kuvvetleri'nin yeni komutanları olarak sırasıyla Yurii Sodol, Ihor Skibiuk ve Ihor Plahuta açıklandı.

Batı'dan askeri destek

Kiev yönetimi, Rusya'nın saldırılarına karşı direncini artırabilmek adına Batılı ülkelerden mali ve askeri destekler alıyor.

Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının da Ukrayna ordusuna teslim edilmesi planlanıyor.