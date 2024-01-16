Vladimir Zelensky'den Vladimir Putin’e 'yırtıcı hayvan' benzetmesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 2014'ten sonra Donbass'taki çatışmaları durdurma girişimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından reddedildiğini belirterek, Putin’i yırtıcı bir hayvana benzetti.

İHA

Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş iki yıla yaklaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

Zelenskyy, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, cephedeki çatışmalar dursa bile Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline devam edeceğini aktardı.

Putin’i yırtıcı bir hayvana benzetti

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta çatışmaların 2014’den sonra durdurulmasına yönelik girişimler olduğunu aktaran Zelensky, Almanya ve Fransa gibi çok etkili garantörler olmasına rağmen Putin tarafından çatışmaları durdurma girişiminin reddedildiğini belirterek, Putin’i yırtıcı bir hayvana benzetti.

“Ukrayna'nın ötesinde yeni Rus saldırganlığı giderek daha belirgin hale geliyor"

Rusya’nın yayılması bir politika izlediğini aktaran Zelensky şöyle konuştu:

Bunun sadece bizimle ilgili olduğunu, sadece Ukrayna ile ilgili olduğunu düşünenler varsa, tamamen yanılıyorlar. Ukrayna'nın ötesinde yeni Rus saldırganlığı giderek daha belirgin hale geliyor.

Ukrayna’nın Rusya’yı yenebilmek için hava gücünü artırması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna için hava üstünlüğü elde etmeliyiz. Ortaklar neye ve ne miktarda ihtiyaç olduğunu biliyor. Bu, sahada ilerleme kaydedilmesini sağlayacak” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)