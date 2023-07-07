Vladimir Zelensky'nin Türkiye ziyareti dış basında geniş yer buldu Dış basın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine geniş yer verdi ve ajanslar bu görüşmeyi manşete taşıdı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky’i Türkiye’ye davet etti.

Bunun üzerine Zelensky, Avrupa turunun ardından bugün İstanbul’a geliyor.

İlk olarak baş başa bir görüştürme gerçekleştirecek plan liderler, ardından heyetler arası görüşmelerine devam edecek.

Görüşmenin, 17 Temmuz’da sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması öncesi yapılması dikkat çekti.

Öyle ki söz konusu davet, dünyada adeta yankı uyandırdı. Özellikle dış basında geniş bir yer buldu.

Dünyanın gözü İstanbul'daki zirvede

Zelensky’nin kararı sonrası dünya gözünü İstanbul’daki zirveye çevirdi. Ajanslar işe görüşmeye şöyle yer verdi:

*AFP, Zelenksy'nin çıktığı yurtdışı gezisinin final ayağının Türkiye olduğuna dikkat çekti. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Önemli bir arabulucu olan Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde, süresi dolmak üzere olan Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden nakledilmesine yönelik bir anlaşmanın yanı sıra önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi üzerinde durulacak.

*ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Ukrayna ve Türkiye Liderleri Tahıl Anlaşmasının Sona Ermesinden Önce Buluşacak' başlığı ile okurlarına duyurdu.

*'Zelensky, cuma günü İstanbul'da Erdoğan ile görüşecek' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Times of Israel şu değerlendirmede bulundu;

*'Hem Zelenski hem de Erdoğan, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğunda, Ukrayna'nın savaş sırasında küresel pazarlara tahıl göndermesine izin verilen anlaşmayı uzatmak istiyor.'

*Al Monitor 'Ukrayna'ya askeri yardım ve Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının bir kez daha uzatılmasının İstanbul'daki müzakerelerin ana konusu olacak' dedi.

*CNN International görüşmenin önemine şu değerlendirmeyi yaparak dikkat çekti;

'Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, cuma günü İstanbul'da Türk mevkidaşı ile Karadeniz tahıl anlaşmasını görüşecek. Anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak ve milyonlarca insan için hayati gıda arzını tehdit edecek.'

*France 24 ise haberinde 'Zelensky, Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefini ilerletmek ve müttefiklerinden daha fazla silah almak için yaptığı gezinin son ayağında Cuma günü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazırlanıyor' ifadesine yer verdi.

*Al Arabiya da toplantının ana gündeminin tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması olduğunu yazdı.

*İngiliz Guardian gazetesi 'Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadeniz tahıl anlaşması ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler hakkında görüşmek üzere cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek' dedi.

*CNN Yunanistan bu gelişmeyi 'Zelensky, cuma günü İstanbul'da Erdoğan ile bir araya gelecek' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Tahıl koridorunda son durum

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın dünyayı gıda krizinin eşiğine getirmesiyle Türkiye devreye girdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan'ın üstün gayretleri sonucunda da iki ülkenin temsilcileri İstanbul'da buluştu.

Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan mutabakatla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı.

Yaşananların ardından halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, yeni bir tahıl krizini daha beraberinde getirecekti ki, Türkiye yeniden araya girdi.

Son gün 17 Temmuz

Geçtiğimiz sene temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, son olarak Mart'ta 2 ay süre ile uzatıldı.

Daha evvel 120 günlük anlaşmalara onay veren Rusya, bu kez süreyi yarı yarıya indirdi ve şartları yerine getirilmezse geri çekileceği mesajı verdi.

Ve konuyla ilgili anlaşmanın süresi dolarken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tüm dünyaya bir müjde verildi.

Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını bildirdi ve son olarak 17 Temmuz öncesi görüşmeler uzatılması yönünde sürüyor.