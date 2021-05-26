Volkan Bozkır, Cox’s Bazar şehrinde, kampta yaşayan Arakanlı Müslümanları ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 75’inci Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş‘e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 2’nci gününde başkent Dakka’dan ayrıldı.

Bozkır’ın ikinci durağı, Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox’s Bazar şehri oldu.

Volkan Bozkır, yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

“ROHİNGYA KAMPI’NDA BM BAYRAĞI”

Bozkır, Cox Bazar’da aracı ile ilerlerken dalgalanan BM bayrağının görüntülerini paylaşarak, “Cox’s Bazar’daki Rohingya Kampı’nda BM bayrağı” notunu düştü.

Bozkır, “Arakan’daki dehşet ve mezalimden kaçan ve emniyete ulaşmak için zorlu yollardan geçen Arakan Müslümanlarıyla Cox’s Bazar’daki kamplarında bir araya geldim. Yaşadıklarını, nasıl hayatta kaldıklarını, geleceğe dair umutlarını kendilerinden dinledim.” ifadelerini kullandı.

1 Şubat tarihinde Myanmar'da meydana gelen askeri darbe ile ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık ortamında Müslüman azınlığın da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bozkır, bu konunun BM Genel Kurulu'nda gündemde tutmaya devam edeceğini belirtti.

TÜRK SAHRA HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Bölgede incelemelerde bulunan Bozkır, Türkiye’nin açmış olduğu Türk Sahra Hastanesi’ni de ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalar yapan Bozkır, “Cox’s Bazar’da Arakanlı mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik en kapsamlı hizmeti 9 nolu kampta bulunan Türk Sahra Hastanesi sağlıyor. Buradaki mevcudiyeti ve hizmetleri önemli, anlamlı, gurur verici. Ziyaretimde hastane yöneticileri ve personelinden bilgi aldım.” ifadelerini kullandı.

BANGLADEŞ HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Bozkır, Arakan Müslümanlarına kapılarını açan Bangladeş hükümeti ve halkına, BM Genel Kurul Başkanı olarak teşekkür etti.

Volkan Bozkır, Arakanlı Müslümanları kampta ziyaret etti VİDEO

