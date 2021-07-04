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- Volodimir Zelenskiy: Türkiye'den gelecek İHA'ları bekliyoruz
Volodimir Zelenskiy: Türkiye'den gelecek İHA'ları bekliyoruz
- DHA
- 04.07.2021 - 15:27
- Güncelleme : 04.07.2021 - 15:28
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yaptı.
Zelenskiy, konuşma sırasında Türkiye'den gelecek İHA'ları beklediklerini belirtti.
"İLK MODERN KORVETİN GÖVDE İNŞASI TÜRKİYE'DE BAŞLADI"
Zelenskiy, “Türk dostlarımız Ukrayna Donanması’nın gemi envanterinin gelişimini aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak.” dedi.
"İHA'LARI BEKLİYORUZ"
Ukrayna’nın yakında Bayraktar İHA’ların sevkiyatını beklediğini belirten Zelenskiy, “Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor.
Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz.” diye konuştu.
ANLAŞMALAR İMZALANDI
Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.