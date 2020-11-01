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    Vuhan'da Cadılar Bayramı partisi

    Vuhan'da Cadılar Bayramı partisi

    Çin'in Vuhan kentinde Cadılar Bayramı için buluşan yüzlerce kişi, sosyal mesafeyi hiçe saydı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 10:45
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 12:45
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    Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayıldığı yer olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinden şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor.

    Daha önce havuz partisinin düzenlendiği kentte bu kez Cadılar Bayramı kutlamaları için etkinlik yapıldı.

    VUHANLILAR KUTLAMALAR İÇİN BULUŞTU

    Caddelerin süslendiği bölgede maske taktığı görülen Vuhanlılar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı.

    "HAYAT NORMALE DÖNDÜ" GÖRÜNTÜSÜ

    Görüntüler, salgının patlak verdiği Vuhan'da hayatın normale döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

    Çin'de 85 bin 997 vaka görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 634 oldu.

    Vuhan'da Cadılar Bayramı partisi FOTO GALERi

    Vuhan da Cadılar Bayramı partisi #1

    Vuhan da Cadılar Bayramı partisi #2

    Vuhan da Cadılar Bayramı partisi #3

    Vuhan da Cadılar Bayramı partisi #4

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