Euro
9.1188
0.21%
Dolar
7.5056
0.29%
Altın
449.01
1.13%
Borsa
1.543
0.46%
Bitcoin
266.650
-2.62%
EXEN Coin
11.55
0.69%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Vuhan'da koronayı atlatan 4 kişiden 3'ü, 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadı

    Yapılan bir araştırmayla, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.
    • AA
    • 12.01.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 13:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Vuhan'da koronayı atlatan 4 kişiden 3'ü, 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadı

    Medical Express'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da korona tespit edilen 1.700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü.

    Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayınlandı.

    Vuhan da koronayı atlatan 4 kişiden 3 ü, 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadı #1

    YÜZDE 76'SI SAĞLIK SORUNU YAŞADI

    Araştırmacılar, koronayı yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

    Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

    Vuhan da koronayı atlatan 4 kişiden 3 ü, 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadı #2

    AKCİĞER FONKSİYONLARINDA BOZULMA

    Uzmanlar, Kovid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

    Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Kovid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

    Vuhan da koronayı atlatan 4 kişiden 3 ü, 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir