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- Vuhan'da koronayı atlatan 4 kişiden 3'ü, 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadı
Vuhan'da koronayı atlatan 4 kişiden 3'ü, 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadı
- AA
- 12.01.2021 - 13:27
- Güncelleme : 12.01.2021 - 13:37
Medical Express'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da korona tespit edilen 1.700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü.
Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayınlandı.
YÜZDE 76'SI SAĞLIK SORUNU YAŞADI
Araştırmacılar, koronayı yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.
Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.
AKCİĞER FONKSİYONLARINDA BOZULMA
Uzmanlar, Kovid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.
Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Kovid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.