Vuhan'da koronayı atlatan 4 kişiden 3'ü, 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadı

Yapılan bir araştırmayla, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.

Medical Express'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da korona tespit edilen 1.700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü.

Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayınlandı.

YÜZDE 76'SI SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Araştırmacılar, koronayı yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

AKCİĞER FONKSİYONLARINDA BOZULMA

Uzmanlar, Kovid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Kovid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.