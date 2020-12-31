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    Vuhan'da yeni yıl coşkusu

    Vuhan'da yeni yıl coşkusu

    Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da yeni yıl kutlamalarına binlerce kişi katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 21:59
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 22:06
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    İnsanoğlunun başına gelmiş en büyük felaketlerden biri olarak nitelendirilen koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021'i coşkuyla karşıladı.

    Dünyanın büyük bir bölümü, salgın nedeniyle yeni yıla kısıtlamalar, karantinalar, yasaklar ve can kayıplarıyla girerken, Vuhan'da sokakta kutlama düzenlendi.

    Vuhan'da yeni yıl coşkusu VİDEO

    BİNLERCE KİŞİ KATILDI

    Havai fişeklerin, ışık gösterilerinin sergilendiği kutlamalarda binlerce kişi kucak kucağa yeni yıla girdi.

    Sosyal medyada o anlara ilişkin görüntüleri paylaşan kullanıcılar virüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 milyona yakın insanı hatırlatarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Vuhan da yeni yıl coşkusu #1

    Vuhan da yeni yıl coşkusu #2

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