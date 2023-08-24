Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında ölmesi dünyada geniş yankı uyandırdı Rusya'da silahlı isyanın arkasındaki isim olan Prigojin'in düşen uçağı, küresel ölçekte gündem oldu. Uluslararası medya, 'gizemli uçak kazası' şeklinde ifadelere yer verdi.

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ensonhaber.com

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in içinde bulunduğu uçak düştü.

Uçak, Moskova’dan St. Petersburg’a giderken Tver bölgesinde yere çakıldı. Tamamı öldüğü belirtilen 10 isim arasında Prigojin'in de olduğu açıklandı.

Washington Post: Silahlı isyandan sonra öldü

ABD merkezli Washington Post, Prigojin'in haziran ayında kısa süreli silahlı isyana öncülük ettiğini hatırlattı.

Wagner liderinden gelen haberin ardından, Rusya'da Wagner merkezi önünde toplanan insanların Prigojin'i ve diğer ölenleri andığı belirtildi.

The Hill: Gizemini koruyor

The Hill, "Prigojin'in uçak kazası gizemini koruyor" başlıklı haberinde, Rusya'nın sivil havacılık otoritesinin, Prigojin'in düşen jette olduğunu doğruladığını aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Prigojin'in Kremlin'e karşı kısa süreli isyana liderlik etmesinden iki ay sonra meydana gelen kazanın arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olabileceği haberini aldığı kaydedildi.

BBC: Putin'le ilişkisi bozuldu

İngiltere merkezli BBC, Wagner paralı asker şefi Yevgeniy Prigojin'in öldüğünün tahmin edildiğini belirttiği haberinde şunlara yer verdi:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir müttefiki olan özel askeri şirketi (Wagner), Moskova'nın Şubat 2022'deki işgalinin ardından Ukrayna'da kilit rol oynadı.



Ancak Putin'le ilişkisi, Prigojin'in haziran ayında Rusya'nın askeri liderlerine karşı 1 gün süren isyanda birliklerine Moskova'ya yürüme emri vermesinin ardından bozuldu.

Uçakta 7 yolcu ve 3 mürettebat olduğu, ilk bilgilere göre bunların tamamının öldüğü ifade edildi.

Al Jazeera: Ukrayna savaşından sonra öne çıktı

Prigojin'in geçmişiyle ilgili bilgiler paylaşan Katar merkezli Al Jazeera, 62 yaşındaki ismin, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırılarından sonra öne çıktığına dikkati çekti.

Wagner liderinin, paralı asker grubunun "başarılarını duyurmak ve Rusya'nın askeri yapısıyla rekabete girmek" üzere sosyal medyadan yararlandığı aktarıldı.

The Economist: Putin'in gücünü pekiştirebilir

"Prigojin'in ölümü Putin'in gücünü pekiştirebilir" diye yazan The Economist, Prigojin'in jetinin, yaklaşık 30 bin feet yüksekliğe tırmandıktan bir süre sonra aniden Moskova yakınlarındaki Tver bölgesine düştüğünü belirtti.

Analizde, "Rus kamuoyuna, Prigojin'in sonunun pilot ya da uçak hatasından kaynaklı olduğu söylenebilir." görüşüne yer verildi.