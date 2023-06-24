Wagner namluyu Moskova'ya çevirdi: Başkentte önlemler artırıldı Ukrayna'da ve dünyanın birçok yerinde Rusya adına savaşan ve Rusya'ya karşı isyana girişen paralı asker şirketi Wagner'in Moskova'ya yürüyoruz açıklamasının ardından zırhlı araçlar ve askeri birlikler başkent sokaklarında konuşlandırılıyor.

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Rusya'da darbe krizi yaşanıyor.

Rus devletine bağlı paralı asker şirketi Wagner, uzun süredir Rus askeri komuta kademesini hedef aldığı sert açıklamalardan sonra harekete geçti.

Ukryana'daki Wagner karargahının Rus askeri güçleri tarafından vurulduğunu açıklayan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 25 bin kişilik gücüyle Moskova'ya yürüyeceğini duyurarak halkı desteğe çağırdı.

"Şoygu, Kızılmeydan'da asılacak"

Prigojin, yayınladığı video ile hem halktan destek isterken hem de Rus komuta kademesini özellikle de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef almaya devam ediyor.

Wagner'İn kurucusu, yayınladığı kayıtlardan birinde "Şoygu korkakça Rostov'dan kaçtı, bir kadın gibi kaçtı, bu yaratık durdurulacak. Şoygu Kızılmeydan'da asılacak." ifadelerini kullandı.

Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Yaşanan kriz sonrasında Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova'daki önemli tesisler, devlet kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin tamamı güçlü koruma altına alındı.

Sosyal medyada, Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor.

FSB, Prigojin hakkında dava açtı: Silahlı isyan

Diğer yandan Federal Güvenlik Servisi (FSB) Yevgeniy Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.