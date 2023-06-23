Wagner'in kurucusu Rusya'nın Ukrayna'ya neden saldırdığını açıkladı Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus halkının Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından kandırıldığını iddia etti.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşan gruplara Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapma talimatına karşı çıkan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin, "Bu savaşa katılmaya başladığımızda kimse Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmak zorunda olduğumuzu söylemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Prigojin, yerel basına yaptığı son açıklamada askeri yetkililerin Putin'in önüne yalan içeren belgeler koyduğunu savundu.

"İnsanlar inansın diye korkunç yalanlar uyduruyorlar"

Wagner grubu Bahmut'ta kontrolü sağladığında tüm savaş muhabirlerinin gerçeği görmeleri için oraya gitmelerine izin verdiklerini belirten Prigojin, "Fakat hiçbiri imha edilmiş binlerce tank ve zırhlı araçtan bahsetmedi. Hepsi boş laflar etti. Şimdi oraya kimseyi almıyorlar. Hiçbir şey göstermiyorlar. Çünkü çok büyük problemler var. Şoygu ve Gerasimov'un basit bir yaklaşımı var. İnsanlar inansın diye korkunç yalanlar uyduruyorlar. Yaptıkları şey bu" şeklinde konuştu.

Prigojin, Rusya'nın yeni bir seferberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Ölü ve yaralılar dahil çok ciddi kayıplar var. Birliklerdeki asker sayısı azaldı. Önceden bir birlikte 100 asker görev yapıyordu, şimdi yaklaşık 60 asker görev yapıyor. Personel sayısı az olduğu için can kaybı sayısı da fazla oluyor. Dolayısıyla insanlar yeni seferberliğe hazır olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bunların hepsi saçmalık"

Telegram kanalından paylaştığı videoda Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulunarak Rus ordusunun Zaporijya ve Herson yönünde geri çekildiğini, Ukrayna ordusunun Rus ordusunu püskürttüğünü öne süren Prigojin, "Yönetim olmadığı için askeri başarı da olmuyor. Gün boyunca '60 Leopard'ın, 3 bin düşman askerinin yok edildiği' yönünde açıklamalar duyuyoruz. Bunların hepsi saçmalık" ifadelerini kullandı.

"Rusya Savunma Bakanlığı halkı kandırdı"

Prigojin, Rus makamlarının söylediğinin aksine Ukrayna'nın Donbas'ı bombalamadığını, sadece mevzilere ateş açtığını ifade ederek, "Ukrayna, NATO ile birlikte Rusya'ya saldırma niyetinde değildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ukrayna saldıracak' diyerek devlet başkanını ve halkı kandırdı" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu da eleştiren Prigojin, "Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı. Savunma Bakanı'na mareşal unvanı ve Rusya Kahramanı unvanının ikinci yıldızının verilmesine ilişkin kararname çoktan hazırlandı. Her şey, akıl hastası bir kişinin tabutta yattığında bu yıldızın yanındaki yastığın üzerine konulması içindi" diye konuşurken Ukrayna savaşının, "Rusya'yı fiilen yöneten oligarklar" için de gerekli olduğunu sözlerine ekledi.