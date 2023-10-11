Wall Street Journal muhabiri: İsrail'in meşhur Demir Kubbe'si çalışmadı Gazze sınırına yakın bir yerden yayın yapan WSJ muhabiri, İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminin çalışmadığını söyledi. Muhabir, arabaya isabet eden füzeyi örnek gösterdi.

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ensonhaber.com

Filistin'den atılan roketler, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Ancak roketlerin bazıları, savunma sistemini aşmayı başarıyor.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin muhabiri Dion Nissenbaum, Gazze topraklarından bir dizi roketin atıldığını Sderot'tan bildirdi.

"Her şeyin yolunda olduğunu söylediler"

Muhabir, İsrail'in savunma sisteminin tüm roketleri vurmada başarısız olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ne yakın bir bölgede olduklarını belirten Nissenbaum, "İsrail ordusu, bize her şeyin yolunda olduğunu söyledi." dedi.

Roket şehre düştü

Fakat 10 dakika sonra aynı muhabir, Hamas'ın attığı roketin şehre düştüğünü belirtti. Beraberindekilerle saklanmak için koşmaya başlayan WSJ muhabiri, şunları aktardı:

Orada Gazze sınırına çok yakınsınız. Roketlerin vurmasından önce yalnızca birkaç saniyeniz var.

"Meşhur Demir Kubbe çalışmadı"

"İsrail'in meşhur Demir Kubbe savunma sistemi çalışmadı." diyen Nissenbaum, "Roketlerin tamamını vuramadı." ifadesini kullandı.

"Sarsıcı bir deneyim"

Dion Nissenbaum, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: