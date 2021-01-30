Washington Post: Trumpizm hala burada

ABD merkezli gazete, Demokratlar ile eski Başkan Donald Trump destekçisi Cumhuriyetçiler arasındaki mücadeleyi ele aldı.

Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna Joe Biden otursa da Demokratların endişesi devam ediyor.

Washington Post gazetesinin "Demokratlar kazandı, ancak Trumpizm hala burada. Kayıtsız olamayız." başlıklı görüş yazısında bu durum ele alındı.

ABD Kongresi'nin 6 Ocak'ta "2020 seçim sonuçlarına itiraz eden ideolojik olarak motive olmuş aşırılık yanlıları" tarafından saldırıya uğradığı belirtilerek, şöyle denildi:

'TRUMPİZM KAYBOLMADI' YORUMU

"Demokratlar galip geldi, ancak Trumpizm hala burada. (Trump taraftarları) 'gerçek' kazananı deviren yozlaşmış bir seçim sistemi olarak gördükleri şeyin kurbanı olduklarını hissediyor. Biden yönetiminin meşruiyetini kabul etmeyecekler.

"CUMHURİYETÇİLER İYİMSER"

Cumhuriyetçiler, geçen yıl elde ettikleri kazançlara bakıldığında, 2022'de Meclis'i geri alabilecekleri konusunda iyimserler. Şimdi Florida, Kuzey Carolina, Wisconsin, Pensilvanya, Arizona, New Hampshire ve bir kez daha Georgia gibi Senato mücadelesi bölgesi eyaletlerine odaklanmanın vakti."

