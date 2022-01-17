Washington Post: Türk SİHA'ları, Moskova'da alarma neden oldu

Washington Post: Türk SİHA'ları, Moskova'da alarma neden oldu

Kiev-Moskova gerginliğinin ardından Türk yapımı insansız araçların Ukrayna'ya sağladığı güç, ABD basını tarafından gündeme getirildi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki sınırda Rus askerlerinin hareketliliği nedeniyle zaman zaman gerilim yükseliyor.

Son olarak Rus ordusu, 10 bin askerle tatbikat kararı alırken, ABD basınından Washington Post, Türkiye'de üretilerek Ukrayna'ya satılan Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) rolüne dikkat çekti.

UKRAYNA'NIN KULLANDIĞI TB2'LER GÜNDEMDE

Ukrayna ordusundan geçen yıl 26 Ekim'de yapılan açıklamada, Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanılarak, Rus yapımı sistemlerin hedef alındığı belirtilmişti.

"DENGELER DEĞİŞİYOR" YORUMU

SİHA'ların söz konusu saldırıdan önce sadece keşif uçuşu için kullanıldığı bilgisi aktarılan haberde, "Bu, Rusya için Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının bir başka işaretiydi." denildi.

RUSYA ALARMDA: TÜRK SİHA'LARI UKRAYNA'DA ÜRETİLECEK

Kiev yönetiminin Türkiye'den satın aldığı SİHA'ların Moskova'yı alarma geçirdiğine vurgu yapıldı. "Türkiye ve Ukrayna, aynı zamanda Ukrayna'da SİHA üretim tesisi kurmak için anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Ukraynalı askeri uzman Serhiy Zgurets'in "Bu durumun elbette düşmanlıklar için tamamen farklı koşullar oluşturduğu düşüncesindeyim. Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru." şeklindeki görüşüne yer verildi.

"RUSLAR İÇİN TATSIZ BİR HABER"

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın geçmişte yaptığı, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırganlığını caydırmak ve Ukrayna'nın çıkarlarını korumak için Bayraktar'ların yer aldığı taktik ve yöntemleri artırmaya devam edecek." açıklaması aktarıldı.

Askeri konularda değerlendirmelerde bulunan Kiev merkezli analist Oleksiy Arestovych, "Bu, Ruslar için bütünüyle tatsız bir haber. Ukrayna, 'oyun değiştiren bir uygulama' olarak kabul edilen ürünü satın alıyor." dedi.

"UKRAYNA'YA İLHAM VERDİ"

Washington Post, Bayraktar TB2'lerden bahsederken, "Ülkelere geleneksel hava kuvvetini sürdürme maliyetinin çok altında gizli hava gücü sunuyor. Libya ve Suriye'deki çatışmalarda belirgin bir şekilde bulundular, ancak belki de Azerbaycan'ın 2020'de Ermenistan'a karşı TB2'leri kullanması Ukrayna'ya ilham verdi." ifadelerini kullandı.





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