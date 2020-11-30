Washington Post'tan Türk SİHA'larına övgü

ABD merkezli gazete, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının operasyonlardaki rolünü vurguladı. Ankara'nın, SİHA alanında Çin ve İsrail'in rakibi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), uluslararası basının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında yürütülen operasyonlarda kilit role sahip olan SİHA'larla ilgili Washington Post gazetesi, Türkiye’nin sınırlarının ötesindeki askeri harekatlarının, yerli SİHA'larla güçlendiğini yazdı.

"SİHA'LAR, MERKEZİ BİR ROL OYNADI"

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya uzanan askeri harekat yürütürken, yerli hava araçlarıyla üstünlük kurduğu ifade edildi.

Askeri yetkililerin analizlerine yer verilen haberde, "SİHA'ların etkileri önemli. Son aylarda Libya'daki iç savaşı Türk destekli hükümet lehine çevirmede merkezi bir rol oynadı ve Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan'a Karabağ'da yardım etti." ifadeleri kullanıldı.

"GAFİL AVLADI"

Suriye'nin kuzeyinde Türk drone'larının bazı askeri gözlemcileri gafil avladığı ve rejimin zırhlı kuvvetlerine yönelik yıkıcı saldırılarda önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

"TÜRKİYE'Yİ İSRAİL VE ÇİN'İN RAKİBİ YAPTI"

Söz konusu araçların yurt içinde ise Türk teknolojik yenilikçiliğin ve kendi kendine yeterliliğin sembolü haline geldiği, aynı zamanda ulusal güveni artırdığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Türkiye'nin drone endüstrisinin hızlı büyümesi, Ankara'yı Çin ve İsrail gibi insansız hava aracı üreticileri için rakip haline getirdi."

Bayraktar TB2 SİHA bu kez yerli kamera ile vurdu ViDEO





"SELÇUK BAYRAKTAR, ULUSAL KAHRAMANA DÖNÜŞTÜ"

Haberde ayrıca Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın, ailesinin şirketinin Türk ordusunun gelişmiş Bayraktar TB2'nin tedarikçisi haline gelmesine yardımcı olduğu kaydedilerek, "27 saat havada kalabilen ve lazer güdümlü mühimmat taşıyan drone, Selçuk Bayraktar'ı ulusal bir kahramana ve Türkiye’nin askeri serüveni döneminin çehresine dönüştürdü." görüşüne yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayii ile ilgili "Yüzde 20 yerli üretimden başladık ve şimdi yüzde 70'e ulaştık." dediği anımsatıldı.