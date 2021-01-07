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    Washington'da 15 gün acil durum ilan edildi

    ABD'nin başkenti Washington'da 15 gün acil durum ilan edildi
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 07:35
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 07:46
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    Washington'da 15 gün acil durum ilan edildi

    ABD'nin başkenti Washington'da Trump'ın seçim sonuçlarını protesto eden mitingi sonrası yaşanan olayların ardından, kentte ilan edilen sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çıkan olaylarda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla protestocu gözaltına alındı

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