Washington'da görev alan 200 Ulusal Muhafız, koronaya yakalandı

Joe Biden'ı korumak için yemin töreninde görev alan Ulusal Muhafızlardan bazılarının korona testi pozitif çıktı.

Washington'daki Kongre binasında, Joe Biden için düzenlenen yemin töreninde üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kentin güvenliğini sağlamak için yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız görev almıştı.

YERLERDE YATTILAR

Törenden günler önce göreve başlayan Ulusal Muhafızlar, Kongre koridorlarında ve otoparkında yerlerde yatarak dinlenirken; ortaya çıkan görüntüler de ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmişti.

200 ASKER KORONA OLDU

Wall Street Journal'ın bazı Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, görevli olan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

SOSYAL MESAFE VE HİJYEN UNUTULDU

Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini bildirdi.