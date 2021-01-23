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    Washington'da görev alan 200 Ulusal Muhafız, koronaya yakalandı

    Joe Biden'ı korumak için yemin töreninde görev alan Ulusal Muhafızlardan bazılarının korona testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 13:51
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    Washington'da görev alan 200 Ulusal Muhafız, koronaya yakalandı

    Washington'daki Kongre binasında, Joe Biden için düzenlenen yemin töreninde üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştı.

    Kentin güvenliğini sağlamak için yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız görev almıştı.

    YERLERDE YATTILAR

    Törenden günler önce göreve başlayan Ulusal Muhafızlar, Kongre koridorlarında ve otoparkında yerlerde yatarak dinlenirken; ortaya çıkan görüntüler de ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmişti.

    Washington da görev alan 200 Ulusal Muhafız, koronaya yakalandı #1

    200 ASKER KORONA OLDU

    Wall Street Journal'ın bazı Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, görevli olan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

    SOSYAL MESAFE VE HİJYEN UNUTULDU

    Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini bildirdi.

    Washington da görev alan 200 Ulusal Muhafız, koronaya yakalandı #2

    Washington da görev alan 200 Ulusal Muhafız, koronaya yakalandı #3

    Washington da görev alan 200 Ulusal Muhafız, koronaya yakalandı #4

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    Washington da görev alan 200 Ulusal Muhafız, koronaya yakalandı #6

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