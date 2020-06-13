Seattle'da toplanan kalabalık grup, ülkede yaşanan polis şiddetine karşı yürüdü.

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine karşı tepkiler devam ediyor.

On binlerce kişi, Washington eyaletinde bir araya geldi. Irkçılığa karşı sessiz yürüyüş düzenlendi.

Seattle'da toplanan yaklaşık 60 bin kişi, yağmurlu havaya rağmen ellerinde şemsiyeyle ülkede siyahilere karşı tutumu protesto etti. Grubu organize eden Ebony Miranda, gösterileri işaret ederek, "Dünya izliyor." dedi.

IRKÇILIĞA KARŞI SESSİZCE YÜRÜDÜLER

Yürüyüşün, Floyd'un ölümünden sonra en geniş katılımla düzenlenen gösteri olabileceği belirtildi. Kalabalık, polis şiddetine ve ırkçılığa karşı sessiz eylemle dikkat çekmeyi hedeflerken, Miranda, "Siyahi özgürlük mücadelesinde büyük bir değişimin uçurumundayız." ifadesini kullandı.

Washington'da ırkçılık karşıtı sessiz protesto VİDEO