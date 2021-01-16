Washington'da sıkı güvenlik, Joe Biden'ın yemininden sonra devam edecek

Washington'da sıkı güvenlik, Joe Biden'ın yemininden sonra devam edecek

ABD'nin başkenti Washington DC'nin Belediye Başkanı Bowser, şehirde alınan üst düzey önlemlerin "yeni normal" olarak devam edeceğini söyledi.

ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden için 20 Ocak'ta başkent Washington DC'de düzenlenecek törenler kapsamında geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Ulusal Muhafızlar, çıkması muhtemel olaylara karşı başkentte ve Kongre binası çevresinde görevlendirildi.

20 binden fazla muhafız, Washington sokaklarında devriye gezmeye başladı. ABD Kongre binasının etrafı çitlerle çevrilirken, zırhlı araçlar da farklı noktalara konuşlandırıldı.

WASHINGTON'DA KIRMIZI ALARM

Kongre'ye baskının ardından "kırmızı alarma" geçilen Washington DC'de Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehrin güvenliği için Biden'ın yemin töreninden sonra bile "yeni normale" alışılması gerektiğini ifade etti.

GÜVENLİKTE YENİ NORMAL

Yemin töreninden sonra şehirdeki geniş güvenlik önlemlerinin tersine dönüp dönmeyeceği sorulan Bowser, "Yeni bir normale döneceğiz" dedi.

Bowser, açıklamasının devamında, "İstihbarat ve güvenlik araçlarımızın, halkımıza yönelik gerçek bir tehditle uğraşmak zorunda kalacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"HEDEFTE PENCE VARDI"

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre baskınında asıl hedefin Başkan Yardımcısı Mike Pence olduğu belirtildi.

Washington Post gazetesi, Pence'in tahliye güzergahının onu kalabalığın görüş alanı içinde olmaktan birkaç saniyeyle kurtardığını yazdı.

PELOSI: EYLEMCİLERE YARDIM EDEN KONGRE ÜYELERİ YARGILANABİLİR

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Masumiyetimizi gerçekten kaybettik." ifadesini kullandı.

Pelosi, baskında eylemcilere yardım eden Kongre üyelerini kovuşturmaya ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

BIDEN: KORKMUYORUM

ABD başkanı seçilen Joe Biden, gazetecilere verdiği bir demeçte, Kongre binası dışında yemin etmekten korkmadığını dile getirmişti.

Joe Biden'ın yemin töreni için Ulusal Muhafızlar devrede ViDEO