WSJ, Batı Şeria'daki kaçak faaliyetleri paylaştı: 5 yerleşim yeri ve 15 yol yapıldı 7 Ekim'den bu yana inşa edilen kaçak yapılarla ilgili rapor açıklandı. Yeni yerleşimlerin hükümet fonlarıyla desteklendiği ortaya çıktı.

AA

İsrail ordusunun işgali altında olan Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin son dönemdeki yasa dışı faaliyetlerinin bilançosu belli oldu.

The Wall Street Journal’ın (WSJ) elde ettiği belgelere göre, inşa edilen kaçak yapılar kayıt altına alındı.

7 Ekim'den bu yana Yahudi yerleşimcilerce yasa dışı 15 yol ile 5 kaçak yerleşim yeri inşa edildiği belirtildi.

Kaçak yerleşim inşası devam ediyor

WSJ'nin haberinde kaçak yerleşim yerleri ile yolların birkaç günde İsrail güçlerinin koruması altında ağır iş makineleri yardımıyla inşa edildiği belirtildi.

İşgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ariel yakınlarında 7 Ekim 2023'ten bu yana kaçak inşa faaliyetlerinin arttığı, kaçak yerleşim yerlerinden birinin Filistin köyü Farkha'nın civarında kurulduğu bildirildi.

Hükümet fonlarıyla finanse edildi

Ayrıca bölgede yapılan yeni kaçak yerleşim yerlerinin hükümet fonlarıyla finanse edildiğinin altı çizildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)