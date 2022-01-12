WSJ: Hillary Clinton, 2024 adaylığı için avantajlı konumda

Trump'a karşı kaybeden Clinton, Demokrat Parti'de liderlik yarışına girdi. Amerikan basını, 2024 adaylığı konusunda "Clinton muhtemelen en iyi seçenek" dedi.

ABD'de bir sonraki başkanlık seçimleri Kasım 2024'te gerçekleştirilecek.

2016 seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kaybeden Demokratların adayı Hillary Clinton'ın ismi yeniden gündeme geldi.

"DEMOKRATLAR'DA LİDERLİK BOŞLUĞU VAR"

Wall Street Journal gazetesi, 79 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın düşük oranlarda seyreden gröev onayı ve ilerleyen yaşına rağmen tekrar aday olmak istemesinin, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ise yeterli popülariteye sahip olmamasının Demokratlar içinde liderlik boşluğuna yol açtığını yazdı.

"BIDEN'DAN DAHA GENÇ VE DENEYİMLİ"

Bu tablo karşısında söz konusu partiye liderlik edecek ismin Hillary Clinton olduğu ve 74 yaşındaki ismin "avantajlı" pozisyonda bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, "2024 Demokrat adayı olmak için halihazırda avantajlı bir konumda. Biden'dan daha genç ve deneyimli bir ulusal figür." denildi.

"CLINTON KENDİ SÜRECİNİ OLUŞTURDU"

Demokratlar'ın 2022 ara seçimlerinde Kongre'nin kontrolünü kaybetmeleri halinde, Hillary Clinton'ın bu gelişmeyi başkanlığa yeniden aday olmak için kullanabileceğine dikkat çekildi.

"Kamuoyu önünde yaptığı son açıklamalara dayanarak, Clinton'un yalnızca potansiyel bir lider olarak konumunu kabul etmekle kalmayıp, aynı zamanda yeniden başkanlığa aday olup olmayacağına karar vermesine yardımcı olacak bir süreç oluşturduğu açık." görüşüne yer verildi.

"AKLI BAŞINDA BİR BEYAZ SARAY'IMIZ YOKSA..."

Amerikan basınına verdiği bir demeçte Clinton, Demokratları “seçimleri neyin kazanacağı konusunda dikkatli düşünmeye” çağırmıştı.

Clinton, "İşleri halledecek bir Kongre'miz yoksa ve aklı başında, ölçülü ve üretken olacağına güvenebileceğimiz bir Beyaz Saray'ımız yoksa bu hiçbir şey ifade etmez." diye konuşmuştu.

"CLINTON EN İYİ SEÇENEK"

Başkan Joe Biden'ın ortalama görev onayı yüzde 40 düzeyinde bulunuyor.

Wall Street Journal'da yer alan yazıda "Demokratlar 2024'te başkanlığı kazanmak için mücadele şansı istiyorlarsa, Clinton muhtemelen en iyi seçenek." ifadesi kullanıldı.

YENİDEN TRUMP-CLINTON YARIŞI OLABİLİR

Bu arada, eski Başkan Donald Trump'ın da 2024'te aday olmak istediği biliniyor. Söz konusu seçimlerde yeniden bir Trump-Clinton çekişmesi muhtemel görünüyor.