WSJ: İsrail, İran saldırısını ABD'li ve Arap ortaklarının yardımıyla püskürttü ABD medyası, bazı Arap ülkelerinin saldırıdan önce İsrail'e istihbarat sağladığını yazdı. İran'ın hava saldırısının 'şov olacak şekilde tasarlandığı' iddia edildi.

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ensonhaber.com

İran ordusunun İsrail'e insansız hava araçlarıyla ve füzelerle düzenlediği saldırılar, tartışmaları beraberinde getirdi.

Saldırının zamanlamasına ilişkin önceden ortaya konulan bilgiler, komplo teorilerine neden oldu.

Söz konusu saldırının planlı olduğunu söyleyenler kadar, İsrail'e öncesinde bilgi sızdırıldığını dile getirenler de var.

'Arap ülkeleri, İsrail'e bilgi verdi' iddiası

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin, saldırıyla ilgili ayrıntıları İsrail'e bildirdiğini iddia etti.

"İsrail, İran'ın büyük saldırısını püskürttü" başlıklı analizde, bunun birtakım ülkelerin müdahil olmasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İran'ın 'en kötü' saldırıları

Tel Aviv yönetiminin, "ortaklarıyla birlikte çalışarak İran'ın en kötü saldırılarını savuşturduğu" ifade edildi. Bundan sonra olacakların, Orta Doğu ve ötesindeki güçleri test edeceği belirtildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bölge ülkelerinin, İran’ın İsrail’e saldırı planlarını "gizlice" ABD’ye bildirdiği notuna yer verildi.

İsrail'le istihbarat paylaştılar

Analizde, "İsrail'le istihbarat paylaştılar. Hava sahalarını savaş uçaklarına açtılar. Radar verileri aktardılar." şeklinde görüşler paylaşıldı.

İsrail hava sahasına ulaşamadan imha edildi

İran'dan fırlatılan insansız hava araçları ve füzelerin bu şekilde engellendiği bildirildi. Söz konusu analizde şöyle denildi:

Cumartesi günü İran'ın İsrail'e saldırısı her açıdan çok büyüktü. Tahran, 170'den fazla patlayıcı yüklü insansız hava aracı, yaklaşık 120 balistik füze ve 30 seyir füzesi fırlattı. Hasar, felakete neden olabilirdi.



İsrail'in gelişmiş hava savunma sisteminin yanı sıra ABD ile diğer Batılı ve Arap ortaklar (İsrail'e) kritik yardımlar sağladı. İHA'ların düşürülmesinde özellikle Amerikan, İngiliz ve Ürdün savaş uçakları önemli rol oynadı. İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin çoğu İsrail hava sahasına ulaşamadan imha edildi.

CNN: Şov en üst düzeyde

Dikkat çeken iddia, benzer şekilde CNN tarafından da ele alındı. İran'ın İsrail'e saldırısının, "şovu en üst düzeye çıkarırken kayıpları en aza indirecek şekilde planlanmış göründüğü" belirtildi.

"Operasyonu tasarladılar"

"Tahran'ın operasyonu son derece koreograflıydı" ifadesi kullanılan haberde şunlar aktarıldı: