Euro
10.1493
0.35%
Dolar
8.6413
-0.12%
Altın
491.17
-0.16%
Borsa
1.412
0.34%
Bitcoin
380.134
3.61%
EXEN Coin
23.35
6.03%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Yağmura rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ediyor

    Havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 3'üncü gününde yağmura rağmen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yağmura rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ediyor

    Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 3'üncü gününde devam ediyor.

    İstanbul'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağmur, TEKNOFEST'te gelen katılımcıları etkilemedi.

    ZİYARETÇİLER YAĞMUR DİNLEMEDİ

    Festivale yoğun katılım sağlayan ziyaretçiler uçakların ve helikopterlerin önünde fotoğraf çekti.

    Yağmura rağmen festivale geldiğini aktaran Mustafa Öztürk, "Ailemle birlikte geldim. Çok heyecanlıyım. İlgimi en çok uçaklar çekti. Çok güzel bir deneyim oluyor" dedi.

    "MEMLEKETİMİZE ÇOK FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

    Festivale çocuklarıyla birlikte gelen Mehmet Emin Ergün, "Çocuklarım özellikle festivale gelmek istedi. Çocuklar daha çok merak ettiği için onları buraya getirdim. TEKNOFEST'in memleketimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    Yağmura rağmen TEKNOFEST e yoğun ilgi devam ediyor #1

    Yağmura rağmen TEKNOFEST e yoğun ilgi devam ediyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir