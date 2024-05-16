Yahudi işgalciler Gazze'ye giden gıda yüklü tıra saldırdı Yahudi işgalciler, gıda yüklü bir tırı "Gazze'ye insani yardım taşıdığı" gerekçesiyle yağmalayarak Filistinli şoförü darbetti.

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AA

Gazze'ye gelen yardımlar, hem İsrail ordusu hem de Yahudi işgalciler tarafından engelleniyor.

Fanatik yasa dışı Yahudi işgalcilerin, açlıkla karşı karşıya kalan Filistinlilere giden yardım tırlarına saldırıları hız kesmiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine giden gıda yüklü yardım tırı, fanatik yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırısına uğradı.

Un ve şekerler yola döküldü

Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Yahudi işgal yerlerinden gelen yasa dışı Yahudi işgalciler, 60 numaralı yol üzerinde gıda yüklü tırı durdurdu.

Çoğunluğu gençlerden oluşan yasa dışı Yahudi işgalciler, tırdaki tonlarca un ve şekeri yağmaladı. Bazı işgalciler, gıda çuvallarını alarak yol kenarına attı. Bazıları da çuvalları keserek içindeki un ve şekerleri yola döktü.

Tırın yağmalanması sırasında bölgede bulunan İsrail askerlerinin işgalcilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı.

Yasa dışı Yahudi işgalci, "gıda yardımlarının Hamas'a gittiğini" iddia etti.

Gazze'de kadın ve çocukların açlık çektiğini kabul eden Yahudi işgalci, Hamas'ın, kadın ve çocukların arasında yer aldığını bu nedenle tırların geçişine izin vermeyeceklerini söyledi.

Yağmalamayı sürdürüyrlar

Filistinli Nakliyeciler Sendikası yetkilisi Adil Emir de gıda yüklü iki tırın Cenin kentinden El Halil'e ilerlerken yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırısına uğradığını belirtti.

İşgalcilerin Filistinli şoförü "feci şekilde darbettiğini" aktaran Emir, söz konusu tırın "Cenin'den El Halil'e sevk edildiğini ancak buradan Gazze'ye insani yardım olarak mı gideceğini yoksa El Halil'de ticari amaçla mı kullanılacağını bilmediğini" söyledi.

Fanatik yasa dışı Yahudi işgalciler, Gazze'ye giden insani yardım tırlarına birçok kez engel olmuş bazı durumlarda da tırları durdurarak içindeki gıda yardımlarını yağmalamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)