İHA
İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye süren zulmü sebebiyle bölgede zor bir yaşam sürdürmeye çalışan Filistinlilere gıda yüklü tırlar gidiyor.
Yahudi yerleşimciler ise Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan konvoyları hedef almaya devam ediyor.
Şoförü darbettiler
Batı Şeria’daki Beit El Kavşağı'nda Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup, Gazze Şeridi’ne yardım taşıdığı gerekçesiyle bir ticari kamyona saldırarak şoförü darbetti.
Kamyondaki gıda maddelerini yola boşaltan saldırganlar, yolu lastik yakarak trafiğe kapattı.
Kamyonun Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine gittiği belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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