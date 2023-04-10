Yair Lapid: Netanyahu ile görüştükten sonra endişelerim arttı Tırmanan gerilime ilişkin Netanyahu ile görüşme yapan Lapid, daha fazla endişelendiğini söyledi. Lapid, "Netanyahu, hükümetinin işleri kontrol edemediğini kabul etmeli" dedi.

AA

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırıları sonrası ülkede tansiyon yükseldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na atadığı Itamar Ben-Gvir, tavırları nedeniyle eski Başbakan Yair Lapid tarafından eleştirildi.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Lapid, Netanyahu ile ülkedeki son gelişmeler ve yaşanan olaylar hakkında yaptığı görüşme sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Netanyahu ile görüştükten sonra daha fazla endişelendim"

Lapid'in Tel Aviv'de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısı, Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayınlandı.

Lapid, İsrail'deki son olaylardan endişe duyduğunu, ancak Netanyahu ile görüşmesinin ardından "daha fazla endişelendiğini" kaydetti.

"Güvenilemeyeceğini kabul etmeli"

Lapid, konuşmasında "Netanyahu, hükümetinin işleri kontrol edemediğini ve güvenilemeyeceğini kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa baskını ile ilgili eleştirilerde bulunan Lapid ayrıca şöyle dedi:

"Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e verilen yetkileri geri çekmelidir. Ben-Gvir gibi bir TikTok palyaçosu, Tapınak Dağı gibi bir yeri yönetemez." şeklinde konuştu.

Mescid-i Aksa'ya saldırı

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a düzenlenen saldırılarla daha da tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.