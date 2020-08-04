Yair Netanyahu, göstericileri uzaylılara benzetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu, ülke geneline yayılan Tel Aviv karşıtı protestolar hakkında konuştu.

İsrail'de halk, günlerdir Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto ediyor.

Netanyahu hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle göstericilerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Göstericiler, aleyhinde sloganlar attıkları İsrail Başbakanı'nın istifa etmesini istiyor.

Ülke geneline yayılan protestolarla ilgili Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, yerel bir radyoya ilginç açıklamalar yaptı.

"BABAM GÖSTERİCİLERİ EĞLENCELİ BULUYOR"

Babası ve kendisinin geniş kapsamlı gösterileri izleyip izlemediği yönündeki soruya Netanyahu, "Seçilen parçaları görmesine izin verdim. Ona müstehcen şeyleri göstermemeye çalışıyorum. Çünkü bu tatsız olur. Ama (babam) eğlenceli buluyor. Hatta bu durum ona biraz güç veriyor." dedi.

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI İLE KARŞILAŞTIRDI

29 yaşındaki oğul Netanyahu, babasının, eski İsrail Başbakanı Menahem Begin'e benzemediğine dikkat çekti. Begin, protestolar karşısında 1983 yılında istifa etmişti.

"GÖSTERİCİLER UZAYLI"

Protestolarla ilgili görüşlerini aktaran Yair Netanyahu, "Babam güçlü bir adam. (Göstericiler) onu güldürüyor. Hepimizin gördüklerini görüyor, protestolardaki uzaylıları... Bir eğlence gibi onu güldürüyor." ifadelerini kullandı.