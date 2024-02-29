Yars füzeleri Moskova'ya sevk edildi Konuşlandırmanın amacı, 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenmesi planlanan törene hazırlık olarak açıklandı.

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AA & Ensonhaber

Rusya, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da yapmayı planladığı askeri geçit töreni kapsamında hazırlıklar için düğmeye bastı.

Yars kıtalararası balistik füze sisteminin, Moskova yakınlarındaki Alabino banliyö kasabasına sevkiyatı görüntülendi.

Füzelerin 400 kilometrelik yolculuğu

Rusya Savunma Bakanlığı, yolculuğun 400 kilometrelik bir mesafeyi kapsadığını duyurdu. Otoyol ve çevre yolu gibi güzergahlar kullanıldı.

RS-24 olarak da bilinen Yars, katı yakıtlı kıtalararası balistik füzeye dayanan stratejik bir füze sistemi olarak göze çarpıyor.

1 milyon tona eş değer patlayıcı güç

Rusya Federasyonu tarafından 2009 yılında devreye alınan sistem, her biri belirlenen hedefi vurabilen 3 ila 6 savaş başlığı taşıyabiliyor.

Füzenin, 1 milyon tona eş değer patlayıcı güce sahip olduğu belirtiliyor.

Küçük bir şehri yok etme potansiyeli var

Hiçbir füze savunma sisteminin Yars'ı engelleyemeyeceği ve tek bir Yars füzesinin küçük bir şehri yok etme potansiyeline sahip olduğu iddia ediliyor.