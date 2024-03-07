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Yasa dışı göçmenler, İzlanda'nın başkenti Reykjavik kentinde bulunan parlamentoya baskın düzenledi.
Göçmenler, seslerini duyurabilmek için parlamentoda eylem yaptı.
Meclise baskın düzenlediler
Baskın, mecliste daha sıkı göçmenlik yasalarına ilişkin başlatılan tartışmaların ortasında yaşandı.
Görevliler, göçmenleri parlamentodan çıkarmakta güçlük çekti.
Göçmenlerin talebi: Sosyal konut, ülkeye giriş izni
Göçmenler, hem sosyal konut hem de aile üyelerinin İzlanda'ya girişine izin verilmesini talep ediyor.
İzlanda nüfusu yaklaşık 370 bin kişiden oluşuyor ve ülkede çok az sayıda göçmen olduğu belirtiliyor.
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