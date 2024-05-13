İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, yardım konvoylarını engelleyerek adeta terör estirdi.
İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı devam ediyor. Kuşatmaya alınan bölgedeki açlık, her geçen gün derinleşiyor.
Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.
Yardım tırlarına engel oluyorlar
Bombardıman altındaki Gazze'de yaşanan Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.
Yerel kaynakların aktardığına göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu.
Malzemeleri yola döktüler
Tırları durduran Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döktü.
Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar, sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.
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