Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da taşkınlık çıkardı Yerleşimciler, Calud kasabasında eve taşlı saldırı düzenledi. Ayrıca bir arabayı ateşe verdiler.

AA

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin taşkınlığına sahne oldu.

Yerleşimciler, Filistinlilerin evini hedef alırken bir aracı da yaktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre; bir grup Yahudi yerleşimci, Nablus'un güneydoğusunda Calud kasabasında bir eve taşlı saldırı düzenledi, bir aracı ateşe verdi.

Filistinliler kasabadan çıkardı

Bunun üzerine Filistinliler ile yerleşimciler arasında arbede yaşandı, yerleşimciler Filistinliler tarafından kasabadan çıkarıldı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtilmişti.

498 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

Yahudi yerleşimci sayısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)