Yasa tasarısına onay: Yunanistan'da özel üniversite açılacak Özel üniversitelerin kurulmasına imkan tanıyan yasa tasarısına onay verildi. Tasarı nedeniyle ülkede haftalardır gösteriler düzenleniyordu.

AA

Yunanistan'da özel üniversiteler kurulmasının önü açıldı.

Ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısı onaylandı.

Yunanistan, 9 haftadır tasarıya karşı düzenlenen eylemlere sahne oluyordu. Buna rağmen, düzenleme 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edildi.

Onaylanan tasarıya hayır diyenlerin sayısı

Yasa tasarısına iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 158 milletvekili ve bir bağımsız milletvekili destek verdi.

Oylamaya 299 milletvekili katılırken, milletvekillerinin 129'u yasa tasarısına "hayır" dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Tasarının geri çekilmesini istediler

Bugün yasa tasarısına karşı başkent Atina'da düzenlenen eylemde, binlerce kişi tasarının geri çekilmesini istemişti.

Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralanmıştı.

Özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu

Eylemciler, polise molotofkokteyli atarken, polis biber gazı ile karşılık vermişti.

Yunanistan'da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)