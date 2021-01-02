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    Yasadışı Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale: 18 yaralı

    Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Kafr Kaddum köyünde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve biber gaz ile müdahale edildi.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 03:05
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    Yasadışı Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale: 18 yaralı

    İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Kafr Kaddum köyünde Filistinliler, yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı protesto gerçekleştirdi. Gösteride Filistinliler ile işgalci İsrail güçleri arasında tansiyon yükseldi.

    PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZI İLE 18 KİŞİ YARALANDI

    İsrail askerlerinin protestoculara plastik mermi ve biber gazı kullanması sonucu 18 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

    Yasadışı Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale: 18 yaralı #1

    Ramallah’ın doğusundaki Deir Jarir kasabasında da yasadışı yerleşim yerlerine karşı düzenlenen gösteride onlarca Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

    Her Cuma, Filistin’de bazı köy ve kasabalarda yürüyüş ve protesto düzenleniyor.

    Yasadışı Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale: 18 yaralı #2

    Yasadışı Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale: 18 yaralı #3

    Yasadışı Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale: 18 yaralı #4

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