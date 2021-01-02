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Yasadışı Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale: 18 yaralı

Yasadışı Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale: 18 yaralı

Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Kafr Kaddum köyünde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve biber gaz ile müdahale edildi.