Yemen-İsrail gerginliği: İsrail'in önleyici füze parçaları yangına yol açtı

AA
Yemen ile İsrail arasında gerilim...
Son saldırılarda Yemen, İsrail'e füze saldırısı düzenledi.
Saldırıya ilişkin detaylar, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde yer aldı.
BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI
Haberde, İsrail ordusunun Yemen'den atılan füze saldırısını engellediği ancak önleyici füze parçalarının işgal altındaki Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemes bölgesine düşmesi sonucu yangın çıktığı kaydedildi.
Saldırı sonrası İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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