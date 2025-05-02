Yemen, İsrail'e füze saldırısı düzenledi

İHA

Yemen’den İsrail’e füze saldırısı gerçekleştirildi...

Saldırıya ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin Kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı duyuruldu.

FÜZELER ENGELLENDİ

Ülkenin 3’üncü büyük şehri olan Hayfa dahil birçok bölgede paniğe neden olan füzenin, İsrail topraklarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi.

SALDIRIYI HİÇBİR RESMİ GRUP ÜSTLENMEDİ

İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.