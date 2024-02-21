Yemen yakınlarında ABD İHA'sı düşürüldü ABD'li iki yetkili, ABD ordusuna ait bir MQ-9 insansız hava aracının Yemen yakınlarında İran destekli Husiler tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

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REUTERS

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze saldırılarından sonra gerilim arttı.

Yaklaşık on yıldır Yemen'in büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda ticari ve askeri gemilere karşı defalarca İHA ve füze saldırıları düzenledi.

ABD ve İngiliz kuvvetleri, Husi tesislerine çok sayıda saldırı düzenleyerek karşılık verdi ancak şu ana kadar saldırıları durdurmayı başaramadı.

ABD'li yetkililer açıkladı: 2 İHA düşürüldü

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililerden biri dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, ilk bilgilerin General Atomics tarafından üretilen ABD İHA'sının pazartesi günü Hudeyde yakınlarında vurulduğunu gösterdiğini söyledi.

Yetkili, bilgilerin değişebileceğini belirtirken, İHA'nın uluslararası hava sahasında olup olmadığını söylemedi.

İkinci yetkili ise İHA'nın, Hudeyde yakınlarından ateşlenen ve Husiler'e ait bir karadan havaya füze tarafından düşürüldüğünü belirtti.

Kasım ayında Husiler tarafından bir diğer Mq-9, 2019 yılında da iki İHA düşürülmüştü.