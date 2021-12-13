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    Yemen’de Arap koalisyon güçleri: 215 Husi milis öldürüldü

    Marib ili ve batı sahilindeki Husilere ait mevzilere düzenlenen saldırılarda, 215 milisin öldürüldüğü açıklandı.
    • AA
    • 13.12.2021 - 09:10
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    Yemen’de Arap koalisyon güçleri: 215 Husi milis öldürüldü

    Suudi Arabistan önderliğindeki Yemen'deki meşru yönetimi destekleyen Arap koalisyon güçleri, son 24 saat içinde Marib iline 35, Batı Sahili'ndeki hükümet güçlerine destek amaçlı da 3 hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

    Marib'de 200'den fazla, Batı Sahili'nde de 15 Husi milisin etkisiz hale getirildiği, iki bölgede 23 askeri aracın imha edildiği belirtildi.

    Öte yandan Husilere bağlı Saba haber ajansının verdiği bilgiye göre, koalisyon güçleri Marib iline 25 hava saldırısı düzenledi.

    Ayrıca Marib'e bağlı Sirvah beldesine 4, el-Vadi beldesine 21 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

    YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

    Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini Yemen'deki İran destekli Husiler, elinde bulunduruyor.

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

    Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

    Yemen’de Arap koalisyon güçleri: 215 Husi milis öldürüldü #1

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