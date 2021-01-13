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    Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı

    Yeni Zelanda’da parlamento binasına balta ile saldıran saldırgan yakalandı.
    • İHA
    • 13.01.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 11:14
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    Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı

    Yeni Zelanda'da balta ile saldırı düzenlenen kişi, parlamento binasının kapısının camlarını kırdı.

    Binaya girme girişiminde bulunmayan 31 yaşındaki saldırgan, 10 dakika içerisinde polis tarafından yakalandı.

    BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞMADI

    Polis, baltalı saldırganın maddi hasara neden olduğunu ancak binaya girmeye çalışmadığını açıkladı.

    Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı #1

    VEKİLLER TATİLDE

    Yeni Zelanda’da milletvekillerinin yaz tatilinde olması nedeniyle saldırı sırasında binada, yalnızca birkaç çalışan bulunuyordu. Saldırgan, Wellington bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

    Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı #2

    Parlamento ya da siyasilere yönelik saldırıların nadir olarak görüldüğü Yeni Zelanda’da bakanlar ve üst düzey yöneticiler, korumaları olmadan kafelere, alışveriş merkezlerine gidiyor.

    Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı #3

    2019 yılında yaşanan nadir saldırılardan birinde İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, işe giderken yumruklu saldırıya uğramıştı.

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