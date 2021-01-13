Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı

Yeni Zelanda’da parlamento binasına balta ile saldıran saldırgan yakalandı.

Yeni Zelanda'da balta ile saldırı düzenlenen kişi, parlamento binasının kapısının camlarını kırdı.

Binaya girme girişiminde bulunmayan 31 yaşındaki saldırgan, 10 dakika içerisinde polis tarafından yakalandı.

BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞMADI

Polis, baltalı saldırganın maddi hasara neden olduğunu ancak binaya girmeye çalışmadığını açıkladı.

VEKİLLER TATİLDE

Yeni Zelanda’da milletvekillerinin yaz tatilinde olması nedeniyle saldırı sırasında binada, yalnızca birkaç çalışan bulunuyordu. Saldırgan, Wellington bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Parlamento ya da siyasilere yönelik saldırıların nadir olarak görüldüğü Yeni Zelanda’da bakanlar ve üst düzey yöneticiler, korumaları olmadan kafelere, alışveriş merkezlerine gidiyor.

2019 yılında yaşanan nadir saldırılardan birinde İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, işe giderken yumruklu saldırıya uğramıştı.